Черданцев представил свой состав сборной РПЛ этого сезона

Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев поделился своим вариантом сборной Российской Премьер-лиги сезона-2024/2025.

«Сборная РПЛ 24/25:

Агкацев («Краснодар»);

Осипенко («Ростов»);

Виллиан Роша (ЦСКА);

Диего Коста («Краснодар»);

Мойзес (ЦСКА);

Сперцян («Краснодар»);

Батраков («Локомотив»);

Маркиньос («Спартак»);

Кордоба («Краснодар»);

Угальде («Спартак»);

Даку («Рубин»);

Тренер: Николич (ЦСКА)», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Напомним, победителем Российской Премьер-лиги стал «Краснодар» после разгромной победы в матче 30-го тура с «Динамо» (3:0). Таким образом, «Краснодар» в пятый раз в своей истории завоевал медали чемпионата России.