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Черданцев представил свой состав сборной РПЛ этого сезона

Черданцев представил свой состав сборной РПЛ этого сезона
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Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев поделился своим вариантом сборной Российской Премьер-лиги сезона-2024/2025.

«Сборная РПЛ 24/25:
Агкацев («Краснодар»);
Осипенко («Ростов»);
Виллиан Роша (ЦСКА);
Диего Коста («Краснодар»);
Мойзес (ЦСКА);
Сперцян («Краснодар»);
Батраков («Локомотив»);
Маркиньос («Спартак»);
Кордоба («Краснодар»);
Угальде («Спартак»);
Даку («Рубин»);
Тренер: Николич (ЦСКА)», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Напомним, победителем Российской Премьер-лиги стал «Краснодар» после разгромной победы в матче 30-го тура с «Динамо» (3:0). Таким образом, «Краснодар» в пятый раз в своей истории завоевал медали чемпионата России.

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