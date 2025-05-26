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Сперцян, Маркиньос и Пиняев — в сборной 30-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

Сперцян, Маркиньос и Пиняев — в сборной 30-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»
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«Чемпионат» определил символическую сборную 30-го тура РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Краснодара» — три футболиста. По два представителя у «Спартака» и ЦСКА, по одному — у «Зенита», «Локомотива», «Рубина» и «Оренбурга». Тренером символической сборной мы выбрали Мурада Мусаева («Краснодар»).

Вратарь: Александр Максименко («Спартак»).

Защитники: Нино («Зенит»), Виллиан Роша (ЦСКА), Диего Коста («Краснодар»).

Полузащитники: Сергей Пиняев («Локомотив»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Иван Обляков (ЦСКА), Маркиньос («Спартак»).

Нападающие: Дардан Шабанхаджай («Рубин»), Джон Кордоба («Краснодар»), Брайан Мансилья («Оренбург»).

Главный тренер: Мурад Мусаев («Краснодар»).

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