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Флик отреагировал на назначение Алонсо на пост главного тренера «Реала»

Флик отреагировал на назначение Алонсо на пост главного тренера «Реала»
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Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о назначении Хаби Алонсо тренером мадридского «Реала» в следующем сезоне.

«Неудивительно увидеть его в Мадриде. Я его знаю. Я говорил с ним. Я знаю его философию, и мы видели успех, которого он добился в Германии. Его уровень в «Байере» был очень хорош. Он повысил уровень многих игроков. Мне нравится видеть его здесь», — приводит слова Флика Yahoo Sports.

25 мая «Реал» на официальном сайте объявил о назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера команды. Контракт испанца рассчитан до 30 июня 2028 года. Он вступит в силу с 1 июня 2025 года.

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