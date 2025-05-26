Передача Миранчука помогла «Атланте» прервать восьмиматчевую серию без побед в МЛС
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Завершился матч МЛС, в котором «Атланта Юнайтед» принимала «Цинциннати». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
США — Major League Soccer . МЛС
26 мая 2025, понедельник. 02:00 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
4 : 2
Цинциннати
Цинциннати
1:0 Уильямс – 15' 2:0 Форчун – 20' 2:1 Робинсон – 49' 3:1 Слиш – 66' 3:2 Valenzuela – 70' 4:2 Тьяре – 90+3'
В составе победителей забивали Деррик Уильямс, Аджани Форчун, Бартош Слиш и Джамал Тьяре. Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и отметился результативной передачей.
За «Цинциннати» забивали Майлз Робинсон и Херардо Валенсуэла.
«Атланта» одержала первую победу за девять матчей. «Цинциннати», в свою очередь, потерпел первое поражение за последние три игры.
В следующем матче «Атланта» сыграет с «Орландо Сити», а «Цинцинати» встретится с «Далласом».
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