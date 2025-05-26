Передача Миранчука помогла «Атланте» прервать восьмиматчевую серию без побед в МЛС

Завершился матч МЛС, в котором «Атланта Юнайтед» принимала «Цинциннати». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей забивали Деррик Уильямс, Аджани Форчун, Бартош Слиш и Джамал Тьяре. Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и отметился результативной передачей.

За «Цинциннати» забивали Майлз Робинсон и Херардо Валенсуэла.

«Атланта» одержала первую победу за девять матчей. «Цинциннати», в свою очередь, потерпел первое поражение за последние три игры.

В следующем матче «Атланта» сыграет с «Орландо Сити», а «Цинцинати» встретится с «Далласом».