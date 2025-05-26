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«Как всегда, симулировал Быстров». Мор — о Матче легенд «Зенита»

«Как всегда, симулировал Быстров». Мор — о Матче легенд «Зенита»
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал Матч Легенд между командами «Зенит» Санкт‑Петербург и «Зенит» Ленинград. Победу со счетом 3:1 одержал «Зенит» Санкт‑Петербург.

Матч легенд Зенита . Матч легенд
25 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Зенит Ленинград
1:0 Кержаков – 5'     2:0 Аршавин – 24'     3:0 Анюков – 30'     3:1 Погребняк – 66'    

«Очень красивый праздник — мне понравился антураж и сама игра. Как всегда, на поле лучшим был Аршавин, как всегда, симулировал Быстров. Мне вспомнилась победа в Раменском и золотые медали чемпионата России и победы в Кубке и Суперкубке УЕФА», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, на счету Аршавина победный гол и пас. У Кержакова же гол и две результативных передачи. Единственный гол у «Зенита» Ленинград забил Погребняк.

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