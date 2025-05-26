«Просто беспредел был». Мурад Мусаев — об эмоциональных реакциях на судейство

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о судействе в минувшем сезоне чемпионата России.

«Мы в раздевалке говорим, что не ждём хорошего судейства. Мне кажется, что много свистков было. Говорю: «Ребята, вы занимайтесь своим делом, не получайте карточки, которая ещё и может стать второй, а я буду эмоционально реагировать, буду реагировать за вас». Как бы такой договор.

Сам понимаю, что делаю себе во вред. Допустим, то, что меня не было на скамейке с ЦСКА, — я себе хуже сделал. Или в других матчах. Поэтому, буду стараться сдерживать себя. Но иногда, когда Тормену хотели удалить в матче с «Рубином», ну там просто надуманный эпизод, в котором позвали смотреть VAR арбитра. Конечно, я должен был жестко реагировать, там просто беспредел был. В итоге эта четвёртая карточка стоила неудаления Тормены, может быть, процентов 10. Наверно, того стоило», — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Краснодар» по итогам сезона стал чемпионом РПЛ. Команда записала в свой актив 67 очков за 30 туров. На втором месте финишировал «Зенит» (66). Тройку лидеров замкнул ЦСКА, набрав 59 очков.