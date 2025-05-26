Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Просто беспредел был». Мурад Мусаев — об эмоциональных реакциях на судейство

«Просто беспредел был». Мурад Мусаев — об эмоциональных реакциях на судейство
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о судействе в минувшем сезоне чемпионата России.

«Мы в раздевалке говорим, что не ждём хорошего судейства. Мне кажется, что много свистков было. Говорю: «Ребята, вы занимайтесь своим делом, не получайте карточки, которая ещё и может стать второй, а я буду эмоционально реагировать, буду реагировать за вас». Как бы такой договор.

Сам понимаю, что делаю себе во вред. Допустим, то, что меня не было на скамейке с ЦСКА, — я себе хуже сделал. Или в других матчах. Поэтому, буду стараться сдерживать себя. Но иногда, когда Тормену хотели удалить в матче с «Рубином», ну там просто надуманный эпизод, в котором позвали смотреть VAR арбитра. Конечно, я должен был жестко реагировать, там просто беспредел был. В итоге эта четвёртая карточка стоила неудаления Тормены, может быть, процентов 10. Наверно, того стоило», — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Краснодар» по итогам сезона стал чемпионом РПЛ. Команда записала в свой актив 67 очков за 30 туров. На втором месте финишировал «Зенит» (66). Тройку лидеров замкнул ЦСКА, набрав 59 очков.

Материалы по теме
Тяжёлый путь Мусаева к чемпионству с «Краснодаром». От ноунейма и критики — до величия
Тяжёлый путь Мусаева к чемпионству с «Краснодаром». От ноунейма и критики — до величия
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android