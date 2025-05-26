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Стали известны участники первой корзины Лиги чемпионов сезона-2025/2026

Стали известны участники первой корзины Лиги чемпионов сезона-2025/2026
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Участниками первой корзины станут мадридский «Реал», «Манчестер Сити», мюнхенская «Бавария», «Ливерпуль», «ПСЖ», «Интер», «Челси», дортмундская «Боруссия» и каталонская «Барселона». Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что каталонская «Барселона» будет в первой корзине жеребьёвки Лиги чемпионов второй сезон подряд из-за вылета «Ромы» в Лигу Европы УЕФА.

Во второй корзине будут «Арсенал», леверкузенский «Байер», мадридский «Атлетико», «Бенфика» (если пройдёт квалификацию), «Аталанта», «Вильярреал», «Ювентус», «Айнтрахт», «Брюгге» (если пройдёт квалификацию), «Рейнджерс» (если пройдёт квалификацию) и донецкий «Шахтёр» (если пройдёт квалификацию).

Отмечается, что «Аякс», «Наполи», «Марсель», «Спортинг», «Олимпиакос» и «Славия», скорее всего, будут в третьей корзине. В четвёртой же корзине, вероятнее всего, будут «Атлетик», «Селтик», «Монако» и «Ньюкасл Юнайтед».

Жеребьёвка группового этапа состоится в четверг, 28 августа.

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