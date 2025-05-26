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Губернатор Санкт-Петербурга Беглов поздравил «Зенит» с юбилеем

Губернатор Санкт-Петербурга Беглов поздравил «Зенит» с юбилеем
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил с поздравлением в адрес «Зенита». Сине-бело-голубые 25 мая отметили 100 лет со дня основания клуба.

«Петербургский «Зенит» отмечает вековой юбилей! Сто лет вместе с городом и его жителями! От всей души поздравляю сегодняшних игроков, тренеров и, конечно, ветеранов клуба – тех, кто на протяжении целого века создавал славную историю команды!

Родился ты в Петербурге или приехал сюда учиться, жить или работать – «Зенит» и его фирменная «стрелка» становятся для тебя таким же символом города, как Медный всадник или кораблик на шпиле Адмиралтейства. В студенческие годы ходили на матчи, как радовала размашистая, быстрая игра команды, когда ей руководил Юрий Морозов. И как всем городом в 1980 году отмечали нашу «бронзу» – как радовались ей, как гордились. И первое чемпионство в 1984-м уже под руководством Павла Садырина.

Спасибо игрокам и тренерам сегодняшнего «Зенита» за то, что дарят нам радость игры и побед.

Успехов вам на поле! И помните: мы всегда с вами!» — написал Беглов в телеграм-канале.

«Зенит» по итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги набрал 66 очков и занял второе место. Чемпионом с 67 очками стал «Краснодар».

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