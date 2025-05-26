Килиан Мбаппе выиграл «Золотую бутсу» сезона-2024/25

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«Золотую бутсу» сезона-2024/25 завоевал форвард «Реала» Килиан Мбаппе. 26-летний футболист забил 31 гол в дебютном сезоне Ла Лиги.

Нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш забил больше голов (39), но он ниже в списке из-за худшего коэффицента голов, который присвоен чемпионату Португалии.

Мбаппе стал первым французом, выигравшим «Золотую бутсу» со времён Тьерри Анри в сезоне-2004/05 и первым игроком «Реала» со времён Криштиану Роналду в сезоне-2014/15.

Топ-5 «Золотой бутсы» 2024/25:

1. Килиан Мбаппе («Реал»), 31 гол с коэффицентом 2 – 62 очка

2. Виктор Дьёкереш («Спортинг»), 39 х 1,5 = 58,5

3. Мохамед Салах («Ливерпуль»), 29 х 2 = 58

4. Роберт Левандовски («Барселона»), 27 х 2 = 54

5. Гарри Кейн («Бавария»), 26 х 2 = 52

Килиан Мбаппе встретился со своей статуей в музее мадам Тюссо