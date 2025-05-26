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Стало известно, какого вратаря хочет в ближайшее время подписать «Барселона»

Стало известно, какого вратаря хочет в ближайшее время подписать «Барселона»
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«Барселона» рассматривает возможность подписания голкипера «Эспаньола» Жоана Гарсии, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонский клуб планирует в ближайшие дни попытаться подписать 24-летнего вратаря. Спортивный отдел «Барселоны» по согласованию с главным тренером команды Ханс-Дитером Фликом считает, что пришло время усилить вратарскую позицию, подписав молодого, высокого голкипера.

Кроме «Барселоны», интерес к Жоану Гарсии имеет «Арсенал», «Астон Вилла» и «Борнмут». Также игроком интересуются «Байер» и «Наполи».

Отмечается, что клаусула футболиста составляет € 25 млн. Гарсия в текущем сезоне пропустил 51 гол в 38 матчах и восемь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

«Барселона» на чемпионском параде

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