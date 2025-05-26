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Фабрицио Романо сообщил имя нового главного тренера «Шахтёра»

Фабрицио Романо сообщил имя нового главного тренера «Шахтёра»
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Арда Туран в ближайшие дни станет главным тренером украинского «Шахтёра», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Соглашение с коучем уже достигнуто. Он заменит на должности Марино Пушича, который покинул клуб.

Контракт Турана будет рассчитан до июня 2027 года. Ранее сообщалось, что Арда будет зарабатывать в «Шахтёре» € 2 млн за сезон.

Туран тренирует клуб турецкой лиги «Эюпспор» с апреля 2023 года. Команда на данный момент занимает 6-е место в чемпионате Турции.

Арда Турану 38 лет. В бытность игрока он выступал за «Галатасарай», мадридский «Атлетико», «Барселону» и другие клубы.

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