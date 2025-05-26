Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зидан назвал фаворита финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером»

Зидан назвал фаворита финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером»
Комментарии

Бывший игрок и тренер мадридского «Реала», чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером».

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Буду ли смотреть финал Лиги чемпионов? Да, конечно, конечно, я его посмотрю. Несмотря на то, что я из Марселя, думаю, что французская команда должна победить», — приводит слова Зидана Tuttomercatoweb.

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 между «ПСЖ» и «Интером» состоится 31 мая. Команды будут играть на стадионе «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Материалы по теме
Только три россиянина выходили в финал Лиги чемпионов в XXI веке
Истории
Только три россиянина выходили в финал Лиги чемпионов в XXI веке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android