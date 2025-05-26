Зидан назвал фаворита финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером»

Бывший игрок и тренер мадридского «Реала», чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером».

«Буду ли смотреть финал Лиги чемпионов? Да, конечно, конечно, я его посмотрю. Несмотря на то, что я из Марселя, думаю, что французская команда должна победить», — приводит слова Зидана Tuttomercatoweb.

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 между «ПСЖ» и «Интером» состоится 31 мая. Команды будут играть на стадионе «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.