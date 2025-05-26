Гришин ответил, благодаря кому «Краснодар» впервые в истории выиграл РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин отметил заслугу президента «Краснодара» Сергея Галицкого в чемпионстве клуба.

«Я уже давно говорил, что «Краснодар» будет чемпионом — отрыв был семь очков. «Краснодар» не теряет очки с командами из низа турнирной таблицы. За 12 туров он проиграл только «Зениту» и ЦСКА. В этом сезоне «Краснодар» заслужил победу.

Сергей Николаевич Галицкий долго этого ждал. Он построил суперклуб, суперакадемию, целый город футбольный в Краснодаре. Эта победа в большей степени принадлежит ему, но и ребята молодцы», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Краснодар» впервые в своей истории выиграл трофей. Клуб был основан в 2008 году.