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Тренер «Барселоны» Флик отреагировал на разгром «Атлетика» в последнем туре Ла Лиги

Тренер «Барселоны» Флик отреагировал на разгром «Атлетика» в последнем туре Ла Лиги
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Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о разгромной победе своего клуба над «Атлетиком» из Бильбао в заключительном туре испанской Примеры.

Испания — Примера . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 3
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 14'     0:2 Левандовски – 17'     0:3 Ольмо – 90+4'    

«Это был идеальный способ завершить сезон. Я доволен тем, что мы увидели в этой встрече.

Пенья? Он был расстроен решением, которое мы приняли относительно вратаря. Он выкладывается на тренировках, и мы решили, что он заслужил сыграть. Не знаю, последняя ли это его игра. Но я хотел поблагодарить его. Он провёл фантастическую игру, не пропустив ни одного гола.

Было приятно увидеть, на каком уровне мы находились. Это был хороший способ завершить сезон. Мне понравилось то, что я увидел за 90 минут. Я думаю, что завершение матча на такой ноте — отличная новость», — приводит слова Флика Marca.

Напомним, «Барса» одолела соперника со счётом 3:0. До этого матча каталонцы уже обеспечили себе победу в чемпионате страны.

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