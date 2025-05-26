Тренер «Барселоны» Флик отреагировал на разгром «Атлетика» в последнем туре Ла Лиги

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о разгромной победе своего клуба над «Атлетиком» из Бильбао в заключительном туре испанской Примеры.

«Это был идеальный способ завершить сезон. Я доволен тем, что мы увидели в этой встрече.

Пенья? Он был расстроен решением, которое мы приняли относительно вратаря. Он выкладывается на тренировках, и мы решили, что он заслужил сыграть. Не знаю, последняя ли это его игра. Но я хотел поблагодарить его. Он провёл фантастическую игру, не пропустив ни одного гола.

Было приятно увидеть, на каком уровне мы находились. Это был хороший способ завершить сезон. Мне понравилось то, что я увидел за 90 минут. Я думаю, что завершение матча на такой ноте — отличная новость», — приводит слова Флика Marca.

Напомним, «Барса» одолела соперника со счётом 3:0. До этого матча каталонцы уже обеспечили себе победу в чемпионате страны.

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