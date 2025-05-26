Артета рассказал о планах «Арсенала» на лето

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета раскрыл планы лондонского клуба на предстоящее лето.

«Канониры» одержали победу над «Саутгемптоном» (2:1) в 38-м туре АПЛ и закончили сезон на втором месте. Команда набрала 74 очка, отставание от ставшего чемпионом «Ливерпуля» составило 10 очков.

«Джош Кронке ясно обозначил наш вектор и амбиции. Мы сделаем следующие шаги максимально обдуманно, с уважением к тому пути, который привёл нас в нынешнюю точку. Радикальные изменения не нужны — мы трижды финишировали вторыми и вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Осталось лишь скорректировать детали», — приводит слова Артеты BBC.