Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артета рассказал о планах «Арсенала» на лето

Артета рассказал о планах «Арсенала» на лето
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета раскрыл планы лондонского клуба на предстоящее лето.

«Канониры» одержали победу над «Саутгемптоном» (2:1) в 38-м туре АПЛ и закончили сезон на втором месте. Команда набрала 74 очка, отставание от ставшего чемпионом «Ливерпуля» составило 10 очков.

«Джош Кронке ясно обозначил наш вектор и амбиции. Мы сделаем следующие шаги максимально обдуманно, с уважением к тому пути, который привёл нас в нынешнюю точку. Радикальные изменения не нужны — мы трижды финишировали вторыми и вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Осталось лишь скорректировать детали», — приводит слова Артеты BBC.

Материалы по теме
«Пушка» Райса гарантировала «Арсеналу» вице-чемпионство. И это в третьем сезоне подряд!
«Пушка» Райса гарантировала «Арсеналу» вице-чемпионство. И это в третьем сезоне подряд!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android