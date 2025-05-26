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Нападающий «Спартака» Манфред Угальде покинет клуб — Фабрицио Романо

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде покинет клуб — Фабрицио Романо
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Нападающий «Спартака» Манфред Угальде покинет московский клуб, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

«Манфред Угальде, как ожидается, покинет «Спартак» Москва — после того как стал лучшим бомбардиром лиги в этом сезоне, им заинтересовались многие клубы.

После интереса со стороны «Монако» и ПСЖ в декабре, теперь к борьбе за игрока присоединились и другие команды», — написал Романо.

Угальде стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/2025. Коста-риканский форвард забил 17 голов, сыграв 29 матчей.

Манфред Угальде перебрался в «Спартак» из «Твенте» в январе прошлого года за € 13 млн. Действующий трудовой контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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