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Кевин Де Брёйне выбирает между двумя клубами — Бен Джейкобс

Кевин Де Брёйне выбирает между двумя клубами — Бен Джейкобс
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Бельгийский полузащитник Кевин Де Брёйне, ранее объявивший об уходе из «Манчестер Сити», рассматривает два клуба для продолжения карьеры.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х, Де Брёйне на днях согласовал финансовые условия с «Наполи», однако параллельно рассматривает и предложение от «Чикаго Файр». Клуб из МЛС готов платить 33-летнему футболисту не менее $ 12 млн в год — это вдвое больше, чем предлагают неаполитанцы.

Несмотря на разницу в деньгах, окончательное решение Де Брёйне примет, руководствуясь интересами семьи и планами по подготовке к ЧМ-2026, а не исключительно финансовой стороной.

Ответ от игрока оба клуба рассчитывают получить после завершения текущего сезона. Кроме того, самому Де Брёйне ещё предстоит выяснить, примет ли он участие в клубном чемпионате мира за «Манчестер Сити».

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