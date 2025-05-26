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«Копенгаген» в рекордный 16-й раз выиграл чемпионат Дании

«Копенгаген» в рекордный 16-й раз выиграл чемпионат Дании
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«Копенгаген» в 16-й раз стал чемпионом Дании, установив абсолютный рекорд страны. В заключительном туре команда уверенно обыграла «Норшелланн» со счётом 3:0 и обошла ближайшего конкурента в лице «Мидтьюлланна» на одно очко. Третьим финишировал «Брондбю», уступив «Копенгагену» 12 очков.

Дания — Суперлига . Плей-офф чемпионов. 32-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген
Окончен
3 : 0
Норшелланн
Фарум
1:0 Ашури – 2'     2:0 Дж. Ларссон – 48'     3:0 Дикс – 59'    

До этого сезона «львы» делили рекорд по числу чемпионств с клубом КБ. Теперь «Копенгаген» — единоличный лидер по титулам в истории датского футбола.

КБ, основанный в 1876 году, считается старейшим клубом континентальной Европы, но свой последний титул команда завоевала в 1980 году и с тех пор выступает в низших лигах.

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