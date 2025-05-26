«Копенгаген» в рекордный 16-й раз выиграл чемпионат Дании

«Копенгаген» в 16-й раз стал чемпионом Дании, установив абсолютный рекорд страны. В заключительном туре команда уверенно обыграла «Норшелланн» со счётом 3:0 и обошла ближайшего конкурента в лице «Мидтьюлланна» на одно очко. Третьим финишировал «Брондбю», уступив «Копенгагену» 12 очков.

До этого сезона «львы» делили рекорд по числу чемпионств с клубом КБ. Теперь «Копенгаген» — единоличный лидер по титулам в истории датского футбола.

КБ, основанный в 1876 году, считается старейшим клубом континентальной Европы, но свой последний титул команда завоевала в 1980 году и с тех пор выступает в низших лигах.