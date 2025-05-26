«Копенгаген» в рекордный 16-й раз выиграл чемпионат Дании
Поделиться
«Копенгаген» в 16-й раз стал чемпионом Дании, установив абсолютный рекорд страны. В заключительном туре команда уверенно обыграла «Норшелланн» со счётом 3:0 и обошла ближайшего конкурента в лице «Мидтьюлланна» на одно очко. Третьим финишировал «Брондбю», уступив «Копенгагену» 12 очков.
Дания — Суперлига . Плей-офф чемпионов. 32-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген
Окончен
3 : 0
Норшелланн
Фарум
1:0 Ашури – 2' 2:0 Дж. Ларссон – 48' 3:0 Дикс – 59'
До этого сезона «львы» делили рекорд по числу чемпионств с клубом КБ. Теперь «Копенгаген» — единоличный лидер по титулам в истории датского футбола.
КБ, основанный в 1876 году, считается старейшим клубом континентальной Европы, но свой последний титул команда завоевала в 1980 году и с тех пор выступает в низших лигах.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 мая 2025
-
08:38
-
08:30
-
08:05
-
07:56
-
07:40
-
07:26
-
06:55
-
06:50
-
06:41
-
06:40
-
06:26
-
05:51
-
05:42
-
05:32
-
05:12
-
05:07
-
04:44
-
04:33
-
04:14
-
03:42
-
02:15
-
01:54
-
00:56
-
00:49
-
00:47
-
00:33
-
00:27
-
00:25
-
00:24
-
00:15
-
00:14
-
00:12
-
00:07
-
00:03
-
00:00