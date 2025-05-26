Кафанов объяснил исключение Максименко из состава сборной России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов назвал причину, по которой голкипер «Спартака» Александр Максименко не попал в окончательный состав национальной команды на июньский сбор.

— Виталий Витальевич, прокомментируйте, пожалуйста, финальный состав вратарей на предстоящий сбор. Почему было принято решение отцепить от заявки Александра Максименко?

— Саша в последних матчах почувствовал дискомфорт в колене. В связи с тем, что летний отпуск у футболистов — короткий, есть необходимость подлечиться в данный момент, чтобы лучше подготовиться к новому сезону. Четверо других вратарей — Матвей Сафонов, Стас Агкацев, Женя Латышонок и Андрей Лунёв — остаются в обойме на этот сбор, — приводит слова Кафанова официальный сайт РФС.

В рамках июньского сбора национальная команда России сыграет с Нигерией (6 июня) и с Беларусью (10 июня).