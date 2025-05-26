Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кафанов объяснил исключение Максименко из состава сборной России

Кафанов объяснил исключение Максименко из состава сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов назвал причину, по которой голкипер «Спартака» Александр Максименко не попал в окончательный состав национальной команды на июньский сбор.

— Виталий Витальевич, прокомментируйте, пожалуйста, финальный состав вратарей на предстоящий сбор. Почему было принято решение отцепить от заявки Александра Максименко?
— Саша в последних матчах почувствовал дискомфорт в колене. В связи с тем, что летний отпуск у футболистов — короткий, есть необходимость подлечиться в данный момент, чтобы лучше подготовиться к новому сезону. Четверо других вратарей — Матвей Сафонов, Стас Агкацев, Женя Латышонок и Андрей Лунёв — остаются в обойме на этот сбор, — приводит слова Кафанова официальный сайт РФС.

В рамках июньского сбора национальная команда России сыграет с Нигерией (6 июня) и с Беларусью (10 июня).

Материалы по теме
В какой топ-лиге самые высокие вратари и так ли вообще важен рост? Разобрались с Кафановым
Эксклюзив
В какой топ-лиге самые высокие вратари и так ли вообще важен рост? Разобрались с Кафановым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android