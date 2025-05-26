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Эдуард Мор оценил решение «Спартака» продлить контракт со Станковичем

Эдуард Мор оценил решение «Спартака» продлить контракт со Станковичем
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор отреагировал на новый контракт Деяна Станковича с московским клубом. Сербский специалист продлил соглашение с красно-белыми до лета 2027 года.

«На самом деле я переживал, что контракт могут не продлить. Понимаю, что хотелось бы большего, но я вижу, что «Спартак» при нём смотрится лучше, есть потенциал. Была семиматчевая серия из побед. Да, где‑то Станкович перебарщивал с тактикой, которую команда не всегда воспринимала.

Костяк команды сложился, у него есть авторитет среди футболистов — это самое главное. Они его слушают и верят, болельщики любят. Он возвращает в команду спартаковский дух. Если сильнейшие футболисты останутся, а ещё кого‑то приобретут, то мы через год будем обсуждать, как «Спартак» хорошо выступил», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. Под его руководством команда заняла четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.

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