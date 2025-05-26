«Да пошли они». Мареска — о критиках «Челси»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска дал ответ критикам после победы над «Ноттингем Форест» (1:0) в 38-м туре АПЛ.

«Говорили, что мы не сможем выиграть у «Ноттингем Форест», поскольку мы слишком молоды, что у нас нет опыта. К несчастью для них, все они ошибались.

Все эти люди, которые думают, что знают правду и у них есть ответы на всё. Как говорится по-английски? Да пошли они. Потому что игроки «Челси» заслужили уважения. Их усилия — фантастические», — приводит слова Марески ESPN.

Мареска возглавил «Челси» летом 2024 года. Под его руководством лондонская команда финишировала на четвёртом месте в АПЛ и выступит в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.