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«Да пошли они». Мареска — о критиках «Челси»

«Да пошли они». Мареска — о критиках «Челси»
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска дал ответ критикам после победы над «Ноттингем Форест» (1:0) в 38-м туре АПЛ.

«Говорили, что мы не сможем выиграть у «Ноттингем Форест», поскольку мы слишком молоды, что у нас нет опыта. К несчастью для них, все они ошибались.

Все эти люди, которые думают, что знают правду и у них есть ответы на всё. Как говорится по-английски? Да пошли они. Потому что игроки «Челси» заслужили уважения. Их усилия — фантастические», — приводит слова Марески ESPN.

Мареска возглавил «Челси» летом 2024 года. Под его руководством лондонская команда финишировала на четвёртом месте в АПЛ и выступит в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

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