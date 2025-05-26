Капитан «Факела» Квеквескири подвёл итоги сезона

Защитник и капитан «Факела» Ираклий Квеквескири подвёл итоги сезона для воронежской команды. Напомним, «Факел» занял последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в Первую лигу.

«Какие итоги могут быть, когда команда вылетает? Итоги нехорошие. У меня есть понимание, когда и что пошло не так. Но я не буду публично высказываться. Считаю, всё, что происходит внутри, должно оставаться там. Выходить в медиа нельзя. По-человечески и по-мужски это будет некрасиво.

Просто нужно признать всем, взять на себя ответственность. Многие люди считают, что если признаёшь свою ошибку — это слабость. Я так не думаю. Если человек ошибается и виноват, он должен это признавать. И учиться на этом. У нас, к сожалению, многие не учатся на ошибках. Но жизнь таких людей быстро выкинет. Не только из спорта, но и в принципе по жизни. Я не снимаю ответственности с себя как игрок, как капитан команды за результаты в этом году. Но что есть, то есть», — сказал Квеквескири в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.