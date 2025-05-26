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«Безумно рада за Федю». Жена Смолова — о чемпионстве «Краснодара»

«Безумно рада за Федю». Жена Смолова — о чемпионстве «Краснодара»
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Супруга нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова Карина Истомина высказалась о победе чёрно-зелёных в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. «Быки» выиграли титул, победив в матче 30-го тура московское «Динамо» (3:0).

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'     2:0 Кривцов – 82'     3:0 Сперцян – 90+10'    

«Я так счастлива за Федю, это для него было так важно! Мы весь год об этом говорили. Я его очень понимаю, потому что для него, как и для меня, карьера и личностный рост — это часть самоидентификации. Я тоже не могу жить в полутонах. Безумно рада, что у него всё получилось. Не зря мы тогда приняли решение переехать в Краснодар», — написала Истомина в своём телеграм-канале.

Смолов перешёл в «Краснодар» из «Динамо» прошлым летом. В завершившемся сезоне нападающий провёл 16 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и сделал три результативные передачи. Действующий контракт 35-летнего Смолова с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2025 года.

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