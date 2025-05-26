Форвард «Барселоны» Левандовски: горжусь тем, что являюсь частью этой команды, этого клуба

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поделился эмоциями от выступлений каталонцев в прошедшем сезоне.

«Я очень горжусь тем, что являюсь частью этой команды, этого клуба. Это было нечто удивительное, и я стараюсь делать всё возможное не только для достижения общей цели, но и для своего отношения к делу на поле и вне его, потому что у нас так много молодых игроков, и мы должны заботиться о них», — приводит слова Левандовского пресс-служба «Барселоны» в соцсети Х (ранее Twitter).

«Барселона» выиграла в этом сезоне Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок страны. В Лиге чемпионов каталонская команда вылетела на стадии полуфинала, проиграв «Интеру».

Польскому форварду 36 лет, его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2026-го.