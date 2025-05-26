Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Кадисия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карло Анчелотти прибыл в Бразилию для начала работы в национальной команде

Карло Анчелотти прибыл в Бразилию для начала работы в национальной команде
Аудио-версия:
Комментарии

65-летний итальянский специалист Карло Анчелотти прибыл в Бразилию для начала работы на посту главного тренера местной национальной команды. О назначении экс-тренера мадридского «Реала» стало известно 12 мая.

Ранее сообщалось, что Анчелотти будет руководить сборной Бразилии уже в предстоящих матчах квалификации к чемпионату мира 2026 года с Эквадором (6 июня) и с Парагваем (11 июня).

Карло Анчелотти занимал должность главного тренера «сливочных» с 2013 по 2015 год и с 2021 года. За этот период под его руководством «Реал» трижды выиграл Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом Испании, два раза завоёвывал Кубок и Суперкубок Испании, три раза побеждал в Суперкубке УЕФА, выигрывал Межконтинентальный кубок, а также дважды выигрывал клубный чемпионат мира.

Материалы по теме
Фото
«Никто не забудет». Анчелотти опубликовал фото со всеми выигранными в «Реале» трофеями
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android