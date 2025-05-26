Виктор Дьёкереш высказался о возможном трансфере в лондонский «Арсенал»

Центральный нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьёкереш высказался о своём возможном переходе в лондонский «Арсенал» в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что английский клуб уже договорился с 26-летним игроком о четырёх- или пятилетнем контракте с зарплатой в € 8,3 млн. В свою очередь, «Спортинг» получит € 75 млн компенсации.

«Невозможно что-то заявлять, мы никогда не знаем, что произойдёт в футболе. Возможный переход в «Арсенал»? Я ничего не знаю. Я сосредоточен на играх. Если это правда, то… посмотрим этим летом», — приводит слова Дьёкереша журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Виктор Дьёкереш выступает за португальский клуб с июля 2023-го, когда перешёл из «Ковентри» за € 24 млн. Ранее он выступал в АПЛ в составе «Брайтона».

В нынешнем сезоне Дьёкереш принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых отметился 53 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.