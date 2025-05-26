Арне Слот — об уходе Трента из «Ливерпуля»: все видели, что ему было тяжело

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался об уходе защитника Трента Александер-Арнольда из клуба. Ранее 26-летний футболист объявил, что покинет мерсисайдцев в конце сезона. В матче последнего тура АПЛ «Ливерпуль» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1).

«Думаю, все видели, как непросто ему было после игры, и это значит, что ему действительно тяжело покидать клуб. Это мы и должны делать: создавать условия, при которых игрокам будет очень тяжело уходить. Многие из них остаются, но, к сожалению для нас, Трент принял решение уйти. Но для него было здорово провести такое прощание, какое он получил сегодня», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Трент — воспитанник «Ливерпуля». Он выступал за основную команду с 2016 года. Ожидается, что Александер-Арнольд этим летом перейдёт в качестве свободного агента в «Реал».