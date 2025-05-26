Лукас Вера прокомментировал интерес со стороны «Локомотива»

Аргентинский полузащитник подмосковных «Химкок» Лукас Вера прокомментировал слухи об интересе со стороны московского «Локомотива».

«Пока конкретного ничего нет, это только слух. Я очень доволен той работой, которую мы проделали с «Химками». Что касается игры, то если бы в клубе всё было в порядке, мы бы давно сохранили место в РПЛ, не тянули бы до последнего тура. У нас очень хороший коллектив и сильная команда, но когда в клубе нет порядка, играть очень сложно», — сказал Вера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Гурьевым.

28-летний футболист перешёл в «Химки» из «Оренбурга» летом 2024 года. В минувшем сезоне Вера принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.