Экс-защитник «Зенита» Ломбертс: скучаю по российским клубам в еврокубках

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Николас Ломбертс заявил, что ему не хватает российских клубов в еврокубковых турнирах. Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА после начала специальной военной операции на Украине.

«Конечно, скучаю по российским клубам в еврокубках. Было бы лучше, если бы они играли в европейском футболе, потому что, не выступая там, ты не можешь судить об уровне российской лиги, хорош он или плох», — сказал Ломбертс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Отметим, что «Зенит» выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА в 2008 году.