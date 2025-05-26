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Мохамед Салах признался, что вёл переговоры с клубами из Саудовской Аравии

Мохамед Салах признался, что вёл переговоры с клубами из Саудовской Аравии
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Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах заявил, что общался с представителями саудовских клубов, перед тем как продлить контракт с мерсисайдцами.

«Да, я думал, что у меня есть хорошая возможность переехать в Саудовскую Аравию. Предполагал, что могу перейти в саудовский клуб, если не продлю контракт с «Ливерпулем». Мы провели хорошие переговоры. «Реал» и «Барселона»? С ними я не общался», — приводит слова Салаха известное французское онлайн-издание RMC Sport.

Напомним, Салах стал лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги в сезоне-2024/2025. Египетский форвард забил 29 голов, сыграв 38 матчей. Игрок мерсисайдцев также стал лучшим ассистентом лиги, отдав 18 результативных передач.

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