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Кононов: в конце сезона «Торпедо» играло на результат, в меньшей степени — на зрелищность

Кононов: в конце сезона «Торпедо» играло на результат, в меньшей степени — на зрелищность
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Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал ничейный результат матча 34-го тура Мелбет Первой лиги с КАМАЗом (1:1). Автозаводцы заняли итоговое второе место и напрямую вышли в РПЛ.

Россия — Мелбет Первая лига . 34-й тур
24 мая 2025, суббота. 13:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 1
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Юшин – 11'     1:1 Суханов – 57'    
Удаления: нет / Жигулёв – 51'

— Что касается встречи с «КАМАЗом» и в целом последних матчей, они были схожи — наша команда играла на результат, в меньшей степени — на зрелищность. Конечно, нам, тренерскому штабу, и, думаю, самим футболистам, хотелось бы играть более раскованно и показывать тот футбол, к которому мы стремимся. Но в текущей ситуации у нас получалась только надёжная игра в обороне. Именно за счёт игры в обороне, а также забитых голов и стандартов мы добивались побед. Это тоже часть футбола, и я думаю, что для нас это очень полезный опыт. Когда команда действует на результат, сразу становится видно, над чем работать — как с футболистами, так и с командой в целом. Конечно, мы бы хотели улучшить качество игры. Я немного подустал за это время, но мы очень ответственно подходили к этим матчам, а это крайне важно в футболе.

— С чем вы связываете то, что, когда команда получает численное преимущество, наоборот, возникают некоторые трудности, и она начинает действовать не с позиции силы, а чересчур осторожно?
— Я думаю, это вопрос психологии. Конечно, я никогда не даю установку садиться глубоко в оборону, когда мы получаем численное преимущество. Наоборот, нужно реализовывать лишнего игрока. Но дело в том, что ребята хотят удержать счёт, не пропустить какой-то нелепый гол. Например, мы вели 1:0, всё складывалось нормально. Соперник забил нам один мяч, но больше ничего создать не смог. Что касается нашей игры в обороне — вратарь надёжно действовал, поэтому я могу сказать, что это психология. Мы проделали большую работу. Последние пять-шесть игр — это две ничьих и четыре победы — ребята провели на характере, чтобы добиться результата, — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.

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