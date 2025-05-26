Арбитр Федотов оценил судейство в матче ЦСКА — «Пари НН»

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил судейство в матче 30-го тура РПЛ ЦСКА — «Пари Нижний Новгород». Армейцы обыграли соперника со счётом 2:0.

Момент с рукой у «Пари НН» — сложный. Казарцев не мог ничего видеть, потому что ему перекрывали обзор игроки нападения и обороны. Он смотрел в спины, и только камера из-за ворот показала, что футболист «Пари НН» не сыграл головой и мяч попал ему в руку. VAR позвал, и Казарцев назначил 11-метровый. Здесь вопросов к арбитру нет: куда ни беги — не увидишь», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.