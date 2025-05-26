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Арбитр Федотов оценил судейство в матче ЦСКА — «Пари НН»

Арбитр Федотов оценил судейство в матче ЦСКА — «Пари НН»
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Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил судейство в матче 30-го тура РПЛ ЦСКА — «Пари Нижний Новгород». Армейцы обыграли соперника со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Обляков – 39'     2:0 Шуманский – 90'    

Момент с рукой у «Пари НН» — сложный. Казарцев не мог ничего видеть, потому что ему перекрывали обзор игроки нападения и обороны. Он смотрел в спины, и только камера из-за ворот показала, что футболист «Пари НН» не сыграл головой и мяч попал ему в руку. VAR позвал, и Казарцев назначил 11-метровый. Здесь вопросов к арбитру нет: куда ни беги — не увидишь», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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