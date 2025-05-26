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КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение команды «Факел» в матче с «Крыльями Советов»

КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение команды «Факел» в матче с «Крыльями Советов»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит неподобающее поведение команды «Факел» в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Ороз – 29'     1:1 Ильин – 86'    

«В матче с «Крыльями» главный тренер «Факела» Шалимов не пришёл на послематчевое флеш-интервью. Также рассмотрим неподобающее поведение команды «Факел» — шесть предупреждений футболистам», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч между «Факелом» и «Крыльями Советов» состоялся в субботу, 24 мая, и прошёл на стадионе «Факел» в Воронеже.

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