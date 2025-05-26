КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение команды «Факел» в матче с «Крыльями Советов»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит неподобающее поведение команды «Факел» в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:1).

«В матче с «Крыльями» главный тренер «Факела» Шалимов не пришёл на послематчевое флеш-интервью. Также рассмотрим неподобающее поведение команды «Факел» — шесть предупреждений футболистам», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч между «Факелом» и «Крыльями Советов» состоялся в субботу, 24 мая, и прошёл на стадионе «Факел» в Воронеже.