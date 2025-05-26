КДК РФС рассмотрит выбегание болельщиков «Краснодара» на поле в матче с «Динамо»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит выбегание болельщиков «Краснодара» на поле в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (3:0).

«В матче «Краснодар» — «Динамо» рассмотрим выбегание на футбольное поле двух болельщиков футбольного клуба «Краснодар», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России. «Быки» набрали 67 очков по итогам 30 сыгранных матчей. Подопечные Мурада Мусаева опередили на одно очко «Зенит», который завершил чемпионат на втором месте. Третью строчку занял ЦСКА с 59 очками.