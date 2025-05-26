КДК РФС рассмотрит удаление игрока «Динамо» Мх Касинтуры в матче с «Ростовом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит удаление полузащитника махачкалинского «Динамо» Эгаша Касинтуры в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1).

«Рассмотрим удаление футболиста «Динамо» Махачкала Касинтуры за серьёзное нарушение правил игры. Футболист приглашён на заседание. Клуб направил в КДК заявление об отмене красной карточки», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Футболист получил прямую красную карточку на 62-й минуте матча. Отметим, что анголец стал автором единственного гола своей команды в игре.