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КДК РФС рассмотрит удаление игрока «Динамо» Мх Касинтуры в матче с «Ростовом»

КДК РФС рассмотрит удаление игрока «Динамо» Мх Касинтуры в матче с «Ростовом»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит удаление полузащитника махачкалинского «Динамо» Эгаша Касинтуры в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Касинтура – 45'     1:1 Комаров – 73'    
Удаления: Касинтура – 62' / Сако – 86'

«Рассмотрим удаление футболиста «Динамо» Махачкала Касинтуры за серьёзное нарушение правил игры. Футболист приглашён на заседание. Клуб направил в КДК заявление об отмене красной карточки», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Футболист получил прямую красную карточку на 62-й минуте матча. Отметим, что анголец стал автором единственного гола своей команды в игре.

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