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КДК РФС рассмотрит нарушение технического регламента «Локомотивом» в матче с «Акроном»

КДК РФС рассмотрит нарушение технического регламента «Локомотивом» в матче с «Акроном»
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит нарушение технического регламента московским «Локомотивом» в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Игра проходила в минувшую субботу в Самаре. Москвичи обыграли соперника с разгромным счётом 4:1.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 24'     0:2 Воробьёв – 48'     0:3 Пиняев – 61'     1:3 Беншимол – 85'     1:4 Дмитриев – 90+3'    

«В матче «Акрон» — «Локомотив» рассмотрим задержку командами выхода из раздевалки на три минуты перед матчем. В перерыве матча флеш-интервью давал игрок «Локомотива», который не выходил на поле. Это нарушение технического регламента», — сказал Артур Григорьянц в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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