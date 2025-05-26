КДК РФС рассмотрит нарушение технического регламента «Локомотивом» в матче с «Акроном»
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит нарушение технического регламента московским «Локомотивом» в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Игра проходила в минувшую субботу в Самаре. Москвичи обыграли соперника с разгромным счётом 4:1.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 24' 0:2 Воробьёв – 48' 0:3 Пиняев – 61' 1:3 Беншимол – 85' 1:4 Дмитриев – 90+3'
«В матче «Акрон» — «Локомотив» рассмотрим задержку командами выхода из раздевалки на три минуты перед матчем. В перерыве матча флеш-интервью давал игрок «Локомотива», который не выходил на поле. Это нарушение технического регламента», — сказал Артур Григорьянц в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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