КДК РФС рассмотрит нарушение технического регламента «Локомотивом» в матче с «Акроном»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит нарушение технического регламента московским «Локомотивом» в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Игра проходила в минувшую субботу в Самаре. Москвичи обыграли соперника с разгромным счётом 4:1.

«В матче «Акрон» — «Локомотив» рассмотрим задержку командами выхода из раздевалки на три минуты перед матчем. В перерыве матча флеш-интервью давал игрок «Локомотива», который не выходил на поле. Это нарушение технического регламента», — сказал Артур Григорьянц в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.