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Ледяхов: продлевать контракт Станковича было нелогично, не понимаю руководство «Спартака»

Ледяхов: продлевать контракт Станковича было нелогично, не понимаю руководство «Спартака»
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Бывший российский футболист Игорь Ледяхов считает, что руководство московского «Спартака» поступило нелогично, продлив контракт с главным тренером команды Деяном Станковичем. О пролонгации соглашения с сербским специалистом красно-белые объявили накануне, 25 мая.

«Продлевать контракт со Станковичем было нелогично. Говорят, что ещё год у него был контракт. Вот если бы он показал какой-то результат, тогда можно было бы продлевать. Через год захотят его выгнать, а придётся платить неустойку до 2027 года. Не понимаю этих шагов руководства. Они немного нелогичны», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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