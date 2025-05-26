Ледяхов: продлевать контракт Станковича было нелогично, не понимаю руководство «Спартака»

Бывший российский футболист Игорь Ледяхов считает, что руководство московского «Спартака» поступило нелогично, продлив контракт с главным тренером команды Деяном Станковичем. О пролонгации соглашения с сербским специалистом красно-белые объявили накануне, 25 мая.

«Продлевать контракт со Станковичем было нелогично. Говорят, что ещё год у него был контракт. Вот если бы он показал какой-то результат, тогда можно было бы продлевать. Через год захотят его выгнать, а придётся платить неустойку до 2027 года. Не понимаю этих шагов руководства. Они немного нелогичны», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.