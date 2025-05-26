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Игорь Ледяхов подвёл итоги сезона для «Спартака»

Игорь Ледяхов подвёл итоги сезона для «Спартака»
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Ветеран московского «Спартака» Игорь Ледяхов подвёл итоги сезона-2024/2025 для красно-белых. Он поставил команде оценку «четыре с минусом» и признался, что «Спартак» оставил двоякое впечатление. Клуб финишировал на четвёртом месте в РПЛ.

«За сезон поставил бы «Спартаку» четвёрку с минусом. Двоякое впечатление осталось. Первая часть была очень приличной. Все надеялись, что поборемся за призовые места. Но вторую часть провалили. Сделали дорогие трансферы, но ни Кубка, ни тройки. Однако это первый сезон для Станковича. Может, он вкатывался в наш чемпионат. Давайте посмотрим, что будет в следующем сезоне», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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