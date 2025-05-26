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«Почему для Иванова это не нарушение?» Арбитр Федотов — о судействе в матче «Зенита»

«Почему для Иванова это не нарушение?» Арбитр Федотов — о судействе в матче «Зенита»
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Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о судействе в матче «Зенит» — «Ахмат». Игра 30-го тура РПЛ завершилась со счётом 3:0 в пользу петербуржцев.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Мостовой – 25'     2:0 Мостовой – 45+6'     3:0 Педро – 59'    

«На 22-й минуте Иванов пропустил момент: игрок «Ахмата» тянул соперника за футболку, была длительная задержка. Иванова можно понять: он отвернул голову, и в момент подачи, когда арбитр переводил взгляд, игрок «Зенита» уже лежал. Но это неназначение 11-метрового. Ошибку исправили после вмешательства VAR.

На 45+3-й минуте Иванов был в открытой позиции, но для него момент в штрафной «Ахмата» — не нарушение. И жестом, и голосом он показывал, что была игра в мяч. Для второго ассистента это всё же был фол. Понять, где произошёл контакт, из-за ракурса было сложновато, поэтому, скорее всего, ассистент просто донёс Иванову, что это нарушение и штрафной удар. Карасёв на VAR вмешался — фол был в штрафной. Вопрос только один: почему для Иванова это не нарушение? Не проконтролировал, хотя мог улучшить позицию», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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