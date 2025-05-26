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Арне Слот ответил, как «Ливерпуль» собирается действовать на трансферном рынке этим летом

Арне Слот ответил, как «Ливерпуль» собирается действовать на трансферном рынке этим летом
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, как будет работать мерсисайдский клуб на трансферном рынке этим летом. Ранее сообщалось, что «красные» близки к приобретению защитника «Байера» Жереми Фримпонга и атакующего полузащитника «аспириновых» Флориана Вирца.

«Нам просто нужны хорошие игроки, и в идеале мы должны подписать их как можно быстрее. Но не всегда легко подписать хороших игроков, не говоря уж о том, чтобы сделать это в начале трансферного окна. Однако этот клуб начинает работу на рынке не сегодня. По ходу сезона мы выяснили свои цели, попробуем их достичь. Уверен, что если мы обратимся к нужному игроку, то уж точно постараемся его заполучить. Но давайте посмотрим, когда это произойдёт и произойдёт ли вообще, потому что я очень доволен составом, который у нас уже есть», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, по итогам сезона-2024/2025 «Ливерпуль» выиграл английскую Премьер-лигу.

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