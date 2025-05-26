Арне Слот ответил, как «Ливерпуль» собирается действовать на трансферном рынке этим летом

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, как будет работать мерсисайдский клуб на трансферном рынке этим летом. Ранее сообщалось, что «красные» близки к приобретению защитника «Байера» Жереми Фримпонга и атакующего полузащитника «аспириновых» Флориана Вирца.

«Нам просто нужны хорошие игроки, и в идеале мы должны подписать их как можно быстрее. Но не всегда легко подписать хороших игроков, не говоря уж о том, чтобы сделать это в начале трансферного окна. Однако этот клуб начинает работу на рынке не сегодня. По ходу сезона мы выяснили свои цели, попробуем их достичь. Уверен, что если мы обратимся к нужному игроку, то уж точно постараемся его заполучить. Но давайте посмотрим, когда это произойдёт и произойдёт ли вообще, потому что я очень доволен составом, который у нас уже есть», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, по итогам сезона-2024/2025 «Ливерпуль» выиграл английскую Премьер-лигу.