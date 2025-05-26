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«Реал Сосьедад» поздравил Арсена Захаряна с днём рождения по-русски

«Реал Сосьедад» поздравил Арсена Захаряна с днём рождения по-русски
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Пресс-служба футбольного клуба «Реал Сосьедад» поздравила полузащитника команды Арсена Захаряна с днём рождения на русском языке. Сегодня, 26 мая, Захаряну исполняется 22 года.

Фото: Скрин записи «Реала Сосьедад» в социальной сети X

В сезоне-2024/2025 Арсен Захарян провёл за «Реал Сосьедад» четыре встречи во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 15 млн. За «Сосьедад» Арсен выступает с лета 2023 года.

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