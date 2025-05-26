Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Спартак» — «Химки»

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче 30-го тура РПЛ «Спартак» — «Химки». Игра проходила в Москве и завершилась в пользу красно-белых со счётом 5:0.

«Хорошая работа Егорова. Несложная игра, но такое тоже надо уметь не испортить. Разбирался в единоборствах, был близко к моментам, хоть это и не всегда оправдано», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, благодаря победе над «Химками» «Спартак» финишировал в итоговой таблице Российской Премьер-Лиги на четвёртом месте. Чемпионом страны впервые в истории стал «Краснодар».