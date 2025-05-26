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Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Спартак» — «Химки»

Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Спартак» — «Химки»
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Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче 30-го тура РПЛ «Спартак» — «Химки». Игра проходила в Москве и завершилась в пользу красно-белых со счётом 5:0.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 0
Химки
Химки
1:0 Умяров – 4'     2:0 Угальде – 36'     3:0 Гарсия – 82'     4:0 Мангаш – 84'     5:0 Зобнин – 88'    

«Хорошая работа Егорова. Несложная игра, но такое тоже надо уметь не испортить. Разбирался в единоборствах, был близко к моментам, хоть это и не всегда оправдано», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, благодаря победе над «Химками» «Спартак» финишировал в итоговой таблице Российской Премьер-Лиги на четвёртом месте. Чемпионом страны впервые в истории стал «Краснодар».

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