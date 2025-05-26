Капитан «Факела» Квеквескири высказался о своём будущем

Защитник и капитан «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о своём будущем в воронежском клубе. Напомним, «Факел» занял последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в Мелбет Первую лигу.

«У меня с «Факелом» контракт до 31 мая. О моём будущем скажет официально клуб. Я готов остаться. Но есть определённые вещи, о которых нужно разговаривать, думать и принимать решения. Много чего. Много факторов. Мы поговорим с руководством. После этого вы всё узнаете», — сказал Квеквескири в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В завершившемся сезоне 35-летний Квеквескири провёл 26 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.