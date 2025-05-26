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Аббосбек Файзуллаев заявил, что ЦСКА заслужил медали РПЛ

Аббосбек Файзуллаев заявил, что ЦСКА заслужил медали РПЛ
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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался по итогам завершившегося сезона Российской Премьер-Лиги. По мнению хавбека, армейцы заслужили занять третью строчку в турнирной таблице.

«Я считаю, что мы хорошо играли во второй части сезона. Мы прошли её без поражений, так что мы заслужили медали. Для меня очень важна эта медаль, тем более что прошлый сезон завершился для нас неудачно. Впереди у нас ещё один матч (Суперфинал Фонбет Кубка России. — Прим. «Чемпионата»), все мысли только о нём», — приводит слова Файзуллаева ТАСС.

Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит». Напрямую из РПЛ в Мелбет Первую лигу вылетели «Факел» и «Оренбург», в зоне стыковых матчей оказались «Ахмат» и «Пари НН».

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