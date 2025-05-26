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«Перед последним туром выпил много таблеток». Кононов — о выходе «Торпедо» в РПЛ

«Перед последним туром выпил много таблеток». Кононов — о выходе «Торпедо» в РПЛ
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Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов после матча 34-го тура Мелбет Первой лиги с «КАМАЗом» (1:1) поделился эмоциями от выхода в Российскую Премьер-Лигу. Автозаводцы заняли итоговое второе место и напрямую вышли в РПЛ.

Россия — Мелбет Первая лига . 34-й тур
24 мая 2025, суббота. 13:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 1
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Юшин – 11'     1:1 Суханов – 57'    
Удаления: нет / Жигулёв – 51'

«Я поздравляю всех с выходом в РПЛ! Поздравляю всех ребят, они отдали много сил. Понятно, что сезон не всегда бывает ровным, и не всегда команда показывает стабильно хорошую игру. Но концовку сезона мы провели очень собранно, против серьёзных соперников, и именно за счёт этой собранности и организованности мы добились результата.

Самый счастливый момент этого сезона? Сегодняшняя игра и выход в РПЛ! Сегодня выпил очень много таблеток перед игрой», — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.

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