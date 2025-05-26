Отец Зайнутдинова рассказал о состояния здоровья Бактиёра после травмы

Батыржан Зайнутдинов, отец футболиста «Бешикташа» Бактиёра Зайнутдинова, рассказал о состояния здоровья своего сына после травмы, а также высказался о возможном возвращении футболиста в Россию. Напомним, игрок был травмирован с февраля этого года.

«Я без понятия насчёт его возможного возвращения в Россию. Тоже слышал об этих новостях, читал. Но Бактиёр сейчас лечится, так что не тревожим его. Он в Турции занимается своим здоровьем. Состояние его получше, он никуда не торопится. Уже конец чемпионата, спокойно хочет восстановиться, чтобы быть готовым к следующему. Настроение у него нормальное, боевое», — сказал Зайнутдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.