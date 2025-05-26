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«Почему не поверил себе? Мне это непонятно». Арбитр Федотов — о судье матча «Локомотива»

«Почему не поверил себе? Мне это непонятно». Арбитр Федотов — о судье матча «Локомотива»
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Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судьи Александра Машлякевича на матче 30-го тура РПЛ «Акрон» — «Локомотив» (1:4).

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 24'     0:2 Воробьёв – 48'     0:3 Пиняев – 61'     1:3 Беншимол – 85'     1:4 Дмитриев – 90+3'    

«Почему не поверил себе? Мне это непонятно. Вторая игра в сезоне для Машлякевича — и вторая игра с ошибками. Первый момент — это тот случай, когда арбитр всё видит, но неправильно оценивает. Вратарь «Акрона» завалил соперника. Машлякевич находился в штрафной, всё было открыто, но арбитр продолжил игру. Поменял решение только после повтора. Почему не поверил себе на поле? Мне это непонятно.

На 27-й минуте Машлякевич правильно разобрался. Догнал и увидел, что игрок «Акрона» подыграл себе рукой и забил гол. Верно отменил взятие ворот и назначил штрафной.

На 81-й минуте мяч попал в руку защитника «Локомотива». Машлякевич находился напротив и всё видел. «Локомотив» забрал мяч, быстрая атака, и футболист гостей упал в штрафной. Как таковой грубости со стороны защитника не было, игрок «Локомотива» уже прострелил, влияния от соперника уже не было. VAR позвал Машлякевича и показал ему оба момента. В итоге штрафной в пользу «Акрона» и жёлтая игроку «Локомотива». Согласен с жёлтой — рядом находился ещё один защитник, который мог вступить в единоборство с нападающим. Это не лишение явной возможности забить гол», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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