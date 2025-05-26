Экс-защитник «Зенита» Томаш Губочан объявил о завершении карьеры

Бывший защитник «Зенита» и московского «Динамо» Томаш Губочан, выступавший в минувшем сезоне за словацкую «Жилину», объявил о завершении своей профессиональной карьеры.

— Больше профессионально играть не планирую. Я закончил. Недавно я сыграл последний матч за «Жилину». Буквально 10 дней назад. Я точно решил, что завершил карьеру.

— Чем дальше планируешь заниматься? Хочешь ли стать тренером?

— Пока надо посмотреть, что мне принесёт жизнь.

— Если «Зенит» в тренерский штаб позовёт, согласишься?

— Не уверен, что «Зенит» позовёт (смеётся). Но если вдруг это случится, это будет возможность для меня, — приводит слова Губочана «Матч ТВ».

Всего в минувшем сезоне 39-летний защитник принял участие в 29 матчах «Жилины», проведя на поле в общей сложности 2575 минут.

В России Губочан успел поиграть за «Зенит» и московское «Динамо». В составе санкт-петербургского клуба словак выступал на протяжении шести лет. За это время Томаш дважды смог стать чемпионом России, одни раз выиграть Кубок и два раза Суперкубок страны. Также вместе с сине-бело-голубыми футболист стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.