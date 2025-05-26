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«Желаем крепкого здоровья». Сборная России поздравила Арсена Захаряна с днём рождения

«Желаем крепкого здоровья». Сборная России поздравила Арсена Захаряна с днём рождения
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Пресс-служба сборной России по футболу поздравила полузащитника испанского «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна с днём рождения, опубликовав соответствующее сообщение в телеграм-канале. Сегодня, 26 мая, Захаряну исполняется 22 года.

«Арсену Захаряну – 22. Поздравляем полузащитника сборной России с днём рождения! Желаем Арсену крепкого здоровья, счастья, красивых голов и успехов в карьере», — сказано в сообщении пресс-службы сборной России.

В сезоне-2024/2025 Захарян провёл за «Реал Сосьедад» четыре встречи во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 15 млн.

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