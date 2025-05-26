Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Кадисия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мигел Данни: счастлив быть в Санкт-Петербурге — у меня великолепные воспоминания

Мигел Данни: счастлив быть в Санкт-Петербурге — у меня великолепные воспоминания
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Мигел Данни поделился эмоциями от своего пребывания в Санкт-Петербурге. Он принял участие в матче легенд сине-бело-голубых, игра была посвящена 100-летнему юбилею клуба. Данни выступал в составе «Зенита» с 2008 по 2017 год.

«Я очень счастлив быть в Санкт-Петербурге. Я играл здесь много лет — это был прекрасный период. У меня великолепные воспоминания. На матче легенд была отличная атмосфера», — сказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в год 100-летия «Зенит» финишировал на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Также клуб не сумел выиграть Кубок страны, вылетев за шаг от Суперфинала.

Материалы по теме
«Зенит» мощнейше отметил 100-летие голами Кержакова и Аршавина. Какая же ностальгия! Видео
«Зенит» мощнейше отметил 100-летие голами Кержакова и Аршавина. Какая же ностальгия! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android