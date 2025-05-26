Мигел Данни: счастлив быть в Санкт-Петербурге — у меня великолепные воспоминания

Бывший футболист «Зенита» Мигел Данни поделился эмоциями от своего пребывания в Санкт-Петербурге. Он принял участие в матче легенд сине-бело-голубых, игра была посвящена 100-летнему юбилею клуба. Данни выступал в составе «Зенита» с 2008 по 2017 год.

«Я очень счастлив быть в Санкт-Петербурге. Я играл здесь много лет — это был прекрасный период. У меня великолепные воспоминания. На матче легенд была отличная атмосфера», — сказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в год 100-летия «Зенит» финишировал на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Также клуб не сумел выиграть Кубок страны, вылетев за шаг от Суперфинала.